Sıfır Atık Festivali'nde son gün

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının iş birliğiyle hayata geçirilen festival bugün sona eriyor.

Festival kapsamında on binlerce kişiyi buluşturan konserler verildi.

GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI HER YAŞTAN ZİYARETÇİYE ANLATILDI

Eğitici atölyeler ve çocuklar için etkinlik alanları kuruldu, yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamaları her yaştan ziyaretçiye anlatıldı.

ATIK MİKTARINI AZALTMAYA YÖNELİL İPUÇLARI PAYLAŞILDI

İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda günlük hayatta ortaya çıkan atık miktarını azaltmaya yönelik ipuçları paylaşıldı.

Şefler, ürün israfını en aza indiren tarifler sundu.

FESTİVALİN HER GÜNÜ KONSERLE SONA ERDİ

Balmumundan gıda örtüsü yapma atölyesi de ilgi gördü.

Dört gün süren festivalin her günü, sanatçıların konserleriyle sona erdi.

500 BİNE YAKIN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Festivale toplamda 500 bine yakın kişinin katıldığı belirtildi.