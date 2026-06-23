Sıfır kira, hazır iş: Nüfusu azalan kasaba taşınana ücretsiz ev veriyor

Arenillas Belediyesi, kasabada yaşamı yeniden hareketlendirmek için oldukça cazip bir paket hazırladı.

Belediyenin sağladığı en büyük destek kira alınmaması. Kasabada, hemen yaşamaya uygun tam donanımlı yedi daire yeni sakinlerini bekliyor.

Hem uzaktan çalışmak isteyenler için yüksek hızlı fiber internet altyapısına sahip hem de yerel işletmeleri canlandıracak kişiler arıyor.

Aileler için eğitim kolaylığı

Kasabanın en büyük önceliği çocuklu aileleri çekmek. Küçük bir yerleşim yeri olmasına rağmen, eğitim konusunda gerekli tüm lojistik planlandı.

Çocuklar, 20 kilometre uzaklıktaki Berlanga de Duero okuluna ücretsiz ulaşım imkanıyla gidebiliyor.

Nasıl başvuru yapılır?

İlgilenen adayların sadece taşınmak istemeleri yetmiyor, aynı zamanda bir yaşam projesi sunmaları gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin, kasaba hayatına nasıl katkı sağlayacaklarını ve neden burada yaşamak istediklerini açıklayan detaylı bir mektubu belediye yönetimine iletmeleri gerekiyor.

Benzer şekilde İtalya gibi ülkelerde de dağlık bölgelerde yaşamı teşvik eden bilimsel veya sosyal projeler yapılıyor.