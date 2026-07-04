Sigara bırakma tedavisi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği

Tütün bağımlılığı ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Sigaraya olan karşıtlığı ile bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu kapsamda yeni bir kararname geldi.

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN 1 MİLYON KİŞİYE İLAÇ DESTEĞİ

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik ilaç desteğini içeren Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, sigarayı bırakma tedavisi gören en fazla 1 milyon hasta, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlardan faydalanabilecek.

SOSYAL GÜVENCE ŞARTI ARANMIYOR

Söz konusu 1 milyon kişinin sosyal güvencesi bulunup bulunmadığına bakılmayacak.

Hastalar, söz konusu ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla faydalanacak.

Karar hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

ÜCRETSİZ OLACAK İLAÇLAR

Düzenleme ile birlikte hastalar, Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCl, Vareniklin ve Sitizin içerikli ilaçlardan, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanırken 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükmünden muaf tutulacak.

YAKLAŞIK 20 MİLYON KİŞİ SİGARA KULLANIYOR

Türkiye'de güncel verilere göre yaklaşık 15 ila 19 milyon kişi sigara kullanmakta.

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı açıklamalarına göre ülkede her 3 kişiden biri sigara tüketiyor.

Ayrıca Türkiye, yıllık tütün tüketimi ve kişi başına düşen günlük sigara adedi verilerinde dünya genelinde en ön sıralarda yer alıyor.