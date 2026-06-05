Siirt'te balkondan düşen bebek ağır yaralandı
Siirt'te apartmanın birinci katındaki balkondan düşen 21 aylık bebek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Siirt merkez Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında bulunan balkondan dengesini kaybederek düşen 21 aylık Ali Asaf Ü. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebeğin durumunun ağır olduğu belirtildi.
DÜŞME ANI KAMERADA
Ali Asaf'ın balkondan düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi