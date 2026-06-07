Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçi, 8 gün sonra kurtarıldı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı köyü yakınlarında, Süleyman Elçiçek’e ait keçi, otladığı sırada sarp kayalık bölgeye inerek mahsur kaldı.

Hayvanını kendi imkânlarıyla kurtaramayan besici, yaklaşık 8 gün boyunca çare aradıktan sonra durumu AFAD’a bildirdi.

AFAD VE ERKUT EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD yetkilileri, sahada aktif kurtarma çalışmaları yürüten Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleriyle irtibata geçti.

Kısa sürede organize olan ekipler, zorlu ve dik arazi şartlarına rağmen operasyon için hazırlıklarını tamamladı.

ZORLU ARAZİDE HALATLI KURTARMA OPERASYONU

Özel dağcılık ekipmanları ve halat sistemleriyle kayalıklara inen ekipler, günlerdir mahsur kalan keçiye ulaştı.

Bitkin düştüğü gözlenen hayvanın kurtarılmadan önce pet şişeyle su içirildiği anlar da kameralara yansıdı.

8 GÜN SONRA GELEN KURTULUŞ

Ekipler, keçiyi dikkatli şekilde sırtlayarak dik yamaçlardan yukarı taşıdı. Uzun süren çalışmanın ardından hayvan güvenli bölgeye çıkarıldı.

8 günlük esaretin ardından kurtarılan keçi, sahibine sağ salim teslim edildi.

SAHİBİNDEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Hayvanına yeniden kavuşan Süleyman Elçiçek, zorlu koşullarda büyük özveriyle çalışan ERKUT ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Bölge halkı ise başarılı kurtarma operasyonunu takdirle karşıladı.