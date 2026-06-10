Siirt’te kaybolan çobandan iyi haber

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Siirt'te çobanlık yapan Metin Dizek, dün hayvan otlatırken kayboldu.

Şirvan ilçesi Sit Mahallesi kırsalında çobanlık yapan Metin Dizek’ten dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayınca akşam durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma, jandarma asayiş komando timleri, UMKE ekipleri ve güvenlik korucuları katıldı.

Günün ilk ışıklarıyla arama faaliyetleri daha da geniş alana yayıldı.

İYİ HABER GELDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucu, saat 08.00 sıralarında, Metin Dizek, kaybolduğu noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Bacavan Yaylası’nda bulundu.

Bitkin halde olan Dizek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.