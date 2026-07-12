Siirt’te kuyuya düşen köpeğin imdadına ekipler yetişti
Baykan ilçesinde su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.
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Siirt'in Baykan ilçesinde, yavru köpeğin imdadına AFAD yetişti.
Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde bir köpeğin su kuyusuna düştüğü ve içeride mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
EKİPLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI
Olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD ekipleri, kuyu içerisindeki köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, iple erişim tekniklerini kullanarak kuyuya indi.
Yapılan titiz çalışma sonucunda can dostumuz, mahsur kaldığı kuyudan sağlıklı bir şekilde çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)