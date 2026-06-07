Siirt'te lavabo borusuna sıkışan kedi kurtarıldı
Eruh ilçesinde lavabo borusuna sıkışan yavru kedi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ERKUT ekiplerinin titiz çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı.
Siirt'in Eruh ilçesinde bir binada lavabo hattından gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ekiplere haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yavru kedinin boru içerisinde sıkıştığını tespit etti.
ERKUT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yavru kediyi zarar vermeden çıkarabilmek için titiz bir çalışma yürüttü.
Borunun yapısına zarar vermeden yapılan müdahale, dikkatli ve planlı şekilde gerçekleştirildi.
DİKKATLİ MÜDAHALEYLE SAĞ SALİM KURTARILDI
Uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedi, sağlıklı şekilde kurtarıldı. İlk kontrolleri yapılan kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
VATANDAŞLARDAN EKİPLERE TEŞEKKÜR
Kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanmasının ardından vatandaşlar, hızlı ve duyarlı müdahaleleri nedeniyle ERKUT ekiplerine teşekkür etti.