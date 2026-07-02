Sıla Türkoğlu ile Feyza Civelek'in karavanda tartıştığı görüntüler ortaya çıktı

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Reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti'nin olayları bitmiyor. Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrıldığı dönemde, projenin Nilay’ı Feyza Civelek ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu kriz nedeniyle veda etmek istediği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan dizinin yapımcısı Faruk Turgut’un, Türkoğlu’nun kendisine teklif edilen ücreti beğenmediği yönündeki açıklamaları eski defterleri yeniden açtı.

KARAVAN VİDEOSU

Sıla Türkoğlu’nun ajansı vasıtasıyla bu iddiaları yalanlamasının ardından sosyal medyaya yeni görüntüler düştü. Set karavanında geçen anlarda Sıla Türkoğlu’nun kamera arkasında vlog çektiği esnada, Feyza Civelek’in kendisine laf attığı görülüyor.

"ORTALIĞI KARIŞTIRIYORSUN"

Karşılıklı atışmaların yaşandığı anlarda Civelek'in, Türkoğlu'na yönelik “Ortalığı karıştırıyorsun beybi” şeklindeki ifadesi ve ikilinin gerilimli diyalogları, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.