Şile Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var

CHP'li belediyeler, rüşvet ve yolsuzluk sarmalı içinde...

Son olarak daha önce yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapılan Şile Belediyesi'ne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Şile Belediyesi'ne bu sabah saatlerinde bir operasyon daha yapıldı.

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen üçüncü operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

RÜŞVET ALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI KABADAYI TUTUKLANDI

Belediye Başkanı Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmış, Aslı Kotan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

MASAK RAPORLARI ORTAYA KOYDU

HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketlerinin incelenmesinin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli ise 23 Aralık 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Bu şüphelilerden de 15'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.