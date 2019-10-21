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Şili'de devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e çıktı

Şili'de metro ücretlerine yapılan yüzde dörtlük zam uygulamasından sonra başlayan gösterilerde ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

AA | 21.10.2019 - 07:30..
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Şili'nin başkenti Santiago'da metro zammıyla başlayan protestolar devam ediyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana şiddet olaylarını durdurmaya acil durum ilan edilmesi ve sokağa çıkma yasağı yetmedi.

Şili'de devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e çıktı

3 KİŞİ YANGINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Devam eden olaylarda sabah saatlerinde de başkent Santiago'nun San Bernardo bölgesinde yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangın sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Şili'de devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e çıktı

YÖNETİM GERİ ADIM ATMADI

Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı; hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Hükümetin metro ücretine yapılan zammın geri alınmayacağına dair ilk açıklamasının ardından yağmalama ve yangın çıkarma olaylarına dönüşen şiddetli protestoların önü alınamamıştı.

Şili'de devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e çıktı

5 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Şili basınında yer alan habere göre, ülkenin başkenti Santiago yakınlarında bulunan Renca bölgesinde yağmalanan bir giyim fabrikasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Şili'de devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e çıktı

BİRÇOK YERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Başkenti de içine alan 7 milyondan fazla kişinin yaşadığı Metropolitan Bölgesi, Valparaiso Bölgesi, Concepcion Eyaleti, Rencagua, Coquimbo ve La Serena şehirlerinin ardından Antofagasta'da da "acil durum" ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gösteriler nedeniyle bazı bölgelerde pazartesi için okulların tatil edildiği, Santiago Havalimanı'nda gün içinde yüze yakın uçuşun iptal edildiği ve binlerce kişinin havalimanında kaldığı bildirildi.

Şili'de devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e çıktı

Şili'de devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e çıktı

Şili'de devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e çıktı

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