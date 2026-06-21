Silifke Belediyesi operasyonunda belediye başkan yardımcısı da gözaltına alındı

CHP'li belediyelerle ilgili yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında gözaltılar devam ediyor.

Bu hafta Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yapılan operasyonda bir gözaltı daha yapıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Silifke Belediyesi'ne "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü gözaltına alındı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada jandarma ekiplerince 19 Haziran'da gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 17 şüphelinin ardından Yörükçü hakkında da gözaltı kararı verildi.

Yörükçü, ekipler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GÖZALTI SAYISI 19'A ÇIKTI

Gözaltı sayısının 19'a çıktığı soruşturmada şüpheli E.F.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Silifke Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "rüşvet almak ve vermek", "icbar suretiyle irtikap", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerince, 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve şirketlerinde arama yapılmış, aralarında Turgut ile Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi Erdağ Demirtaş, Belediye Özel Kalem Müdürü E.S, Belediye Ayniyat Müdürü E.G, Belediye İmar Müdürü Ş.S.D, belediye çalışanları ve Silifke Belediye Spor Kulübü yöneticilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alınmış, şüpheli E.F.K'ye ulaşılamamıştı.