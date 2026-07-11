Sınavsız lise tercihi nasıl yapılır? LGS'ye girmeyen öğrenciler için tercih süreci

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LGS kapsamındaki merkezi sınav süreci, 13 Haziran’da 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla tamamlandı.

10 Temmuz’da sonuçların "www.meb.gov.tr" üzerinden duyurulmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velisi için lise tercih heyecanı resmen başladı.

Ancak sınava girmeyen öğrencilerin lise eğitimine nasıl devam edeceği de merak ediliyor.

Peki, sınavsız lise tercihleri nasıl yapılır? LGS’ye girmeyen öğrenciler nasıl yerleşecek?

Sınavsız lise tercihi nasıl yapılır?

LGS'ye giren veya girmeyen tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihi yapmaları zorunludur.

Öğrenciler, ikamet adresleri, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık durumlarına göre tercihlerini oluşturacaklar.

Kayıt alanında bulunan okullardan en fazla 5 tercih yapılması gerekmektedir.

Yerel yerleştirme ekranında okullar, "kayıt alanı" (yeşil), "komşu kayıt alanı" (mavi) ve "diğer" (kırmızı) olarak renklendirilmiştir.

Yerel yerleştirme listesinden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu tutulmuştur.

Pansiyonlu okulları tercih etmek ise tamamen öğrencinin isteğine bağlıdır.

LGS tercihleri ne zaman?

Tercih başvuruları 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan durumu 5 Ağustos’ta açıklanacak.

Sürecin devamında ise yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.