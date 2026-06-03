Sınır güvenliğine kış takviyesi: 9 araç teslim edildi

İçişleri Bakanlığı, ekipmanlarını geliştirmeyi sürdürüyor...

Sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele faaliyetleri, iklim şartlarından bağımsız şekilde ve kesintisiz devam ediyor.

EKİPMAN SAYISI ARTIRILIYOR

Kar kalınlığının yer yer 3 ila 4 metreye ulaştığı bölgelerde devriye yollarının açık tutulması önem taşırken, sınır hattındaki teknik ekipman ve araç kapasitesi de sert iklim ve arazi koşullarında devriye faaliyetlerinin aksamaması amacıyla düzenli olarak artırılıyor.

Sınır birliklerinin devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesi amacıyla tedarik edilen 9 kar üfleme aracı, Ağrı, Hakkari ve Van'daki birliklerde kullanılmaya başlandı.

KAR KÜTLELERİNİ 40 METRE MESAFEYE SAVURABİLİYOR

Saatte 3 bin 500 ton kar temizleme kapasitesine sahip araçlar, 2,5 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini 40 metre mesafeye savurabiliyor.

Kar üfleme araçlarının aktif kullanımıyla sınır hattındaki devriye faaliyetleri, iklim ve arazi şartlarından olumsuz etkilenmeden sürdürülebiliyor.

Böylece sınır hattındaki genel güvenlik seviyesinin artırılmasına katkı sağlanıyor.