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Sinop'ta 1500 yıllık kilise

Yaklaşık 1500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu değerlendirilen, kilise bulgularına rastlanıldı.

AA | 26.07.2019 - 15:40..
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Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, tarihi geçmişe sahip olduğu değerlendirilen kilise kalıntılarına ulaşıldı.

10 YILLIK KAZI ÇALIŞMASI

Kentte bakanlığın desteğiyle 10 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı çalışmasında, 6. yüzyılın sonlarına doğru kilise olarak kullanılan yeni bir yapıya ulaşıldı.

Sinop'ta 1500 yıllık kilise

BİNİN ÜZERİNDE MERZARLIĞA ULAŞILDI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, "Tespit ettiğimiz kilisenin şu an güney duvarına ulaştık. Altında binin üzerinde mezara ulaştık. Yani burası bir mezarlık kilisesi olarak kullanılmış, 11. yüzyıla kadar kullanılmış, 1500 yıllık tarihe sahip bir yapı gibi görünüyor." dedi.

Sinop'ta 1500 yıllık kilise

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Köroğlu, yapının giriş ve zemininin de büyük ölçüde ortaya çıkarıldığını belirterek, "Daha başka bulgular da önümüze çıkacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Sinop'ta 1500 yıllık kilise

Sinop'ta 1500 yıllık kilise

Sinop'ta 1500 yıllık kilise

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