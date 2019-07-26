Sinop'ta 1500 yıllık kilise

Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, tarihi geçmişe sahip olduğu değerlendirilen kilise kalıntılarına ulaşıldı.

10 YILLIK KAZI ÇALIŞMASI

Kentte bakanlığın desteğiyle 10 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı çalışmasında, 6. yüzyılın sonlarına doğru kilise olarak kullanılan yeni bir yapıya ulaşıldı.

BİNİN ÜZERİNDE MERZARLIĞA ULAŞILDI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, "Tespit ettiğimiz kilisenin şu an güney duvarına ulaştık. Altında binin üzerinde mezara ulaştık. Yani burası bir mezarlık kilisesi olarak kullanılmış, 11. yüzyıla kadar kullanılmış, 1500 yıllık tarihe sahip bir yapı gibi görünüyor." dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Köroğlu, yapının giriş ve zemininin de büyük ölçüde ortaya çıkarıldığını belirterek, "Daha başka bulgular da önümüze çıkacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.