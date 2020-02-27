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Sinop'ta bulunan taş sandık heyecanlandırdı

9 yıldır devam eden Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmalarında Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı içinde muhafaza ettiği tahmin edilen taş sandık bulundu.

DHA | 27.02.2020 - 10:35..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 9 yıl önce başlatılan Sinop kent merkezindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip olduğu vurgulanan Balatlar Yapı Topluluğu'nda kazı çalışmaları devam ediyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu’nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ortaya çıkarıldı.

Sinop'ta bulunan taş sandık heyecanlandırdı

 

7'NCİ YÜZYILA AİT MEZAR ODALAR

Kazı çalışmaları kapsamda 5 ve 6'ıncı yüzyıllar arasında tarihlenen Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik Kenti’nin mozaiklerine benzer mozaikler, 7'nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı.

Sinop'ta bulunan taş sandık heyecanlandırdı

TAŞ SANDIK

Kazı çalışmalarında Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı içinde muhafaza ettiği tahmin edilen taş sandık da bulundu. Hristiyan dünyası tarafından kutsal kabul edilen eser, Sinop Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza altında tutuluyor.

Sinop'ta bulunan taş sandık heyecanlandırdı

11 BİN ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Sinop’un bir liman kenti ve insanlığın en eski yerleşim yerlerinden birisi olduğunu belirten Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Müzemizin zenginleşmesinde buradaki kazı çalışmaları çok etkili oldu. Müzede şu an 2 bin eser sergiliyoruz, depomuzdaki eser sayısı ise 11 bin ve bu eserlerin hepsi de bu kazı alanından çıktı. Çok önemli bulgular da ortaya çıktı, bu kazı çalışmasını Yunanistan ve İtalya’da takip ediyor. Burada yer alan kilise ayrıca bir Aziz Fokas Kilisesi'dir. Aziz Fokas’ın bizim inancımızdaki karşılığı Hıdrellez zaviyesidir. İnanca göre, denizde darda kalan insanlara Aziz Fokas yardım eder. Onun için deniz yoluyla kente gelen insanlar, bu alanı çok geziyorlar.” dedi.

Sinop'ta bulunan taş sandık heyecanlandırdı

DÜNYANIN PEŞİNDE OLDUĞU MİTRİDAT'IN HEYKELİ DE ÇIKACAK

Sinop’un bir antik kent olduğunu anlatan Tosun, M.Ö. 112-63 yılları arasında yaşamış Pontus Kralı Mitridat'ın sarayının ve heykelinin bu bölgede olabileceğini kaydetti. Tosun, kazı alanında erken Roma, geç Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kazı çalışması ilerledikçe bu alanın otel, ambar, hamam, eğlence yeri olarak kullanıldığını görüyoruz. Hatta Mitridat'ın sarayının burada olduğunu düşünüyoruz. Bütün dünyanın peşinde olduğu, İngiliz kitaplarında ‘sarayın önünde’ diye tabir edilen Mitridat heykelinin burada olduğu söyleniyor. 6. Mitridat, Roma’yı 42 defa yenen bir adam, tarihte çok önemli bir üne sahip. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak kazılarda belki o heykele de ulaşacağız. Mitridat'ın sarayını ve heykelini bulduğumuz gün, Sinop’a bir milyon turist gelecek. Hz. İsa’nın, çarmıha gerildiği gerçek haçını içinde muhafaza etmiş olabilecek bir taş sandık bulundu. Hristiyan dünyası tarafından kutsal kabul edilen bir eser bu. Hatta Fener Rum Patriği Bartholomeos, heyetiyle buraya geldi ve inceleme yaptı."

Sinop'ta bulunan taş sandık heyecanlandırdı


Tosun, bu alanın bir ören yeri olarak hizmete sunulduğunda Karadeniz turizmine büyük katkı sağlanacağını da ifade etti.

Sinop'ta bulunan taş sandık heyecanlandırdı

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