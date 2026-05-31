Sinop'ta su alarak yan yatan lük yatta mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Sinop'ta iskelede demirli bulunduğu sırada su alarak yan yatan yabancı bayraklı lüks yatta mahsur kalan 6 mürettebat, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.
Sinop İskelesi'nin arka kısmında bağlı bulunan ve yaklaşık 2 milyar lira değerinde olduğu belirtilen yabancı bayraklı lüks yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.
Kısa süre içerisinde iskele kenarında yan yatan yatı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
6 MÜRETTEBAT KURTARILDI
Olay esnasında yatın içerisinde bulunan 6 mürettebat, durumun fark edilmesiyle birlikte hızla tahliye edildi.
Karaya çıkarılan personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Su alan lüks yatın kurtarılması için limanda çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)