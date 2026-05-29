Şırnak'ta arazi kavgası kanlı bitti: 7 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazi meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan olayda 5 kişi darp sonucu, 2 kişi ise silahla vurularak yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem alırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar ambulanslarla Silopi ve Cizre’deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, güvenlik güçlerinin bölgede incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.