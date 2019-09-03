Şırnak'ta inek satıp Avrupa turunda 15 ülke gezdiler

Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan ilkokul mezunu çiftçi Feyzullah Artuç (50) ile okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48), 1 Ağustos günü çıktıkları Avrupa turundan döndü.

İneklerini satarak gittikleri Avrupa turunda, 20 günde 15 ülkede 25 şehri yöresel kıyafetleriyle gezen çift, Paris'teki Eyfel Kulesi önünde halay çekti.

SON 10 YILDA PEK ÇOK ÜLKE GEZDİLER

Feyzullah Artuç ile eşi Taybet Artuç, son 10 yılda dünyanın pek çok ülkesini gezdi. Bugüne kadar Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya, Katar gibi ülkeleri ziyaret eden çiftin, bu yılki rotası ise Avrupa ülkeleri oldu.

İNEKLERİNİ SATIP AVRUPA TURUNA ÇIKTILAR

Gezilerine yöresel kıyafetleriyle çıkan Artuç çifti, ineklerini satıp 1 Ağustos günü Avrupa turuna çıktı. 20 günlük turda Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Yunanistan'a giden çift, bu ülkelerde toplam 25 şehri gezdi.

"HUZUR İÇİ N DE Y AŞIYORLAR"

Avrupa'daki yaşantıdan çok etkilendiğini belirten Artuç, "Avrupa'da görgülü olmak; saçını bir tarafa taramak veya yamalı bir pantolon giymemek değil. Medeniyetin ondan ibaret olmadığına tanık olduk. Medeniyet, insanın bütün değerlere önem vermesi. Medeniyet, insanlık uyumu çerçevesinde hareket etmek. Medeniyet gerçekten dürüst hareket etmek. Olumsuzluklardan kaçmak. Avrupa'daki insanlar birbirini kırmıyor, birbirlerini azarlamıyor. Huzur içinde yaşıyorlar. Medeniyetin kendisi huzur. Medeniyetin kendisi insanların birbirine uyum sağlaması, anlaşması. Dürüstçe hareket etmesi. Biz bunlara tanık olduk." diye konuştu.

"HAYVANLARA BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

Artuç, hayvanlara gösterilen ilgiden çok etkilendiğini de ifade etti. Geziden sonra hayvanlara bakış açısının değiştiğini kaydeden Artuç, "Bizim burada insanlar, sokak hayvanlarını tekmeliyor. Hayvanları önemsemiyoruz. Onları bir canlı olarak görmüyoruz. Oralarda hayvanları önemsiyorlar. Hayvanların da yaşama hakkı var bu evrende. Buraya geldiğimizde hayvanlara bakış açımız değişti. İneğe, kekliğe, geyiklerimize bakış açımız değişti. Onların da yaşam hakkı var." dedi.

























