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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı

Kaçakçılığı önlemek amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 06.01.2020 - 11:42..
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Şırnak'ta, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi.

33 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 9 bin 457 paket bandrolsüz sigara, 35 kaçak cep telefonu, 20 cep telefonu aksesuarı, 2 bin litre motorin, 4 kilo nargile tütünü, 360 gram esrar, 18 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 1 gram toz uyuşturucu, 2 sentetik ecza maddesi, seyyar akaryakıt pompası, 17 çift ayakkabı ele geçirildi.

Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı


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