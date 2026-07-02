Sivas Madımak Katliamı'nın yıl dönümünde vatandaştan Özgür Özel'e tepki

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli, radikal İslamcı bir kalabalık tarafından kuşatıldı ve ateşe verildi.

Olayda 33 aydın, sanatçı, yazar ve ozan ile 2 otel çalışanı olmak üzere toplam 35 kişi hayatını kaybetti.

Madımak Katliamı, Türkiye'de derin yaralar bırakan ve her yıl tartışmalara yol açan bir konu olmaya devam ediyor.

ANMA TÖRENİNE KATILDI

Her yıl 2 Temmuz'da Madımak Oteli önünde anmalar düzenleniyor.

Özgür Özel de 33. yıl anmasına katılan isimler arasındaydı.

"BURADA ACIMIZI YAŞIYORUZ"

Sivas'taki Madımak anmasına katılan Özel, alanda açıklama yapmak istediği sırada vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Vatandaş, Özel'e hitaben "Burada acımızı yaşıyoruz. Siz neyin peşindesiniz? Çıkın, siyasetinizi dışarıda yapın!" diyerek tepki gösterdi.

TEPKİLER, ARDI ARDINA GELDİ

Bir vatandaş ise "Ne oluyor ya? Hayırdır? Bu ne biçim bir şey ya?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Özel bu tepkilerin ardından vatandaşlardan özür dilemek zorunda kaldı.

Anma töreni sırasında Özel'in alana gelişiyle birlikte oluşan kalabalık daha sonra dağıldı.