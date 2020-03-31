Sivaslı fırıncının korona isyanı

Sivas’ta bir sosyal medya kullanıcısı, kent merkezi Diriliş Mahallesi'nde fırın işleten Mesut Önen’in iş yerini dezenfekte ettirdiği esnada çektiği fotoğrafları, kendi hesabından vaka olarak paylaştı.

Fotoğraf kısa sürede bir çok kişi tarafından paylaşılınca, fırında koronavirüs vakası tespit edildiği şeklinde bir algı oluştu.

Mağdur olan fırıncı gerçek dışı paylaşımlardan dolayı adeta isyan etti.

MASKELİ VE TULUMLU GÖRÜNCE, 'KORONA' DİYE YAYDILAR

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, dezenfekte işlemleri için iş yerine giren maskeli ve tulumlu ekipler, sağlık çalışanı olarak belirtildi. Önen paylaşımlar sonrası yaşadığı mağduriyet üzerine savcılığa giderek, paylaşımları yapan şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Talihsiz fırıncı iş yerinin camına da "Burada korona koktur." yazısını astı.

"GÜNLÜK ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKIYORUZ"

Mesut Önen, gerekli mercilere başvurduklarını dile getirerek, “Dükkanı ilaçlatmak için bir ilaçlama şirketi ile anlaştık. İlaçlamak için buraya geldiler. Fotoğrafımızı çekip, sosyal medyaya atmışlar. Olur olmadık dedikodularla, ekmeğimizle oynuyorlar. Gerekli mercilere biz bunu bildirdik. Davacı olduk. Onlar da suçlarını er geç çekecekler. Burada insanların ekmeğiyle oynamak olmaz. Cama 'korona yoktur' yazısı yazdık. İlaçlattığımız için de 2-3 gün kapalı tuttuk dükkanı. Dükkanımızı günlük olarak çamaşır suyuyla dezenfekte ediyoruz.” şeklinde konuştu.