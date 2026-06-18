Sivas'ta babasının ölüm yıl dönümünde yaşamını yitirdi

Sivas'ta acı olay...

Emre Kar yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen A.İ.B.'nin kullandığı tır ile çarpıştı.

Kazada Kar, ağır yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Emre Kar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABASININ ÖLÜM YILDÖNÜMÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sanayi sitesinde dükkanı bulunan Emre Kar'ın geçen yıl 17 Haziran'da babası Mustafa Kar'ı kaybettiği öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Emre Kar'ın cenazesi, Ayyıldız Camisi'nde ikindi sonrası kılınan namazın ardından toprağa verildi.