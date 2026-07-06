Sivas'ta boş bidonda mahsur kalan kaplumbağayı kurtardı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğaya bırakılan plastik atıkların yol açabileceği tehlikeye dikkat çeken örnek bir olay yaşandı.

Karakoç köyünde hayvanlarını otlatan Serkan İlter, otların arasında gördüğü boş bir su bidonundan gelen sesi fark edince kontrol etmek istedi.

Bidonun içine baktığında dar ağızlı plastik kabın içinde sıkışıp kalan ve uzun süre susuz kaldığı için bitkin düşen bir kaplumbağayla karşılaştı.

PLASTİK BİDONDA MAHSUR KALDI

Kendi imkanlarıyla dışarı çıkması mümkün olmayan kaplumbağa, dar ağızlı su bidonunun içinde adeta yaşam mücadelesi veriyordu. Zaman kaybetmeden harekete geçen Serkan İlter, büyük bir dikkatle kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkardı.

Bitkin haldeki hayvana zarar vermemeye özen gösteren İlter, kurtarma işleminin ardından kaplumbağayı sevgiyle kucağına aldı.

'FISTIĞIM' DİYEREK SUYA KAVUŞTURDU

Kurtardığı kaplumbağaya "Fıstığım" diye seslenen İlter, onu yakındaki su birikintisine götürdü. Doğal yaşam alanına bırakılan kaplumbağanın suya kavuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada da ilgi gören görüntüler, doğaya karşı duyarlı davranışın güzel bir örneği olarak değerlendirildi.

"HAYVAN SUSUZLUKTAN ÖLMEK ÜZEREYDİ"

Yaşadıklarını anlatan Serkan İlter, kaplumbağanın uzun süre susuz kaldığını düşündüğünü belirterek, gördüğü manzaranın kendisini derinden etkilediğini söyledi.

İlter, "Köyde hayvanlarımı otlatıyordum. Boş su bidonunun içinde bir kaplumbağa olduğunu fark ettim. Büyük ihtimalle uzun süredir içeride mahsur kalmıştı ve susuz kalmıştı. Hemen bulunduğu yerden çıkarıp suya götürdüm. Çünkü susuzluktan ölmek üzereydi." dedi.

PLASTİK ATIKLARA KARŞI DUYARLILIK ÇAĞRISI

Doğaya rastgele bırakılan plastik atıkların yaban hayatı için ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan İlter, vatandaşlara da önemli bir çağrıda bulundu.

İnsanların kullandıkları plastik bidon ve benzeri atıkları gelişi güzel doğaya bırakmamaları gerektiğini söyleyen İlter, "İnsanlardan plastik atıkları daha dikkatli şekilde muhafaza etmelerini istiyorum. Çünkü hayvanlar açlıkla ve susuzlukla mücadele ediyor. Küçük gibi görünen bir ihmal, onların yaşamına mal olabiliyor. Tüm vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

DOĞAYA BIRAKILAN HER ATIK BİR CANLININ HAYATINI TEHDİT EDEBİLİYOR

Uzmanların da sık sık dikkat çektiği çevre kirliliği, özellikle plastik atıklar nedeniyle yaban hayvanları için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Sivas'ta yaşanan bu olay ise doğaya bırakılan basit bir plastik bidonun bile bir canlının yaşamını tehlikeye atabileceğini gözler önüne sererken, duyarlı bir vatandaşın zamanında müdahalesi sayesinde kaplumbağa yeniden doğal yaşamına kavuştu.