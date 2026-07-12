Sivas’ta hasat sırasında biçerdöver alev topuna döndü

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, dumanlar gökyüzüne doğru yükseldi.

İlçeye bağlı Şenbağlar köyünde hasat yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle biçerdöverden dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, biçerdöveri sardı.

EKİPLER YANGINI SÖNDÜRDÜ

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

YARALANAN OLMADI

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, biçerdöverde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.