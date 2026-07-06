Sivas'ta KKKA tedavisi gören çiftçi kurtarılamadı

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Tokat'ta acı haber...

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde çiftçilik yapan Ali Kolcu'nun vücuduna kene yapıştı.

Durumu fark eden Kolcu, keneyi kaşırken yanlışlıkla kendisi çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra rahatsızlanan ve yüksek ateş şikayeti bulunan Kolcu, yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

4 GÜN BOYUNCA HASTANEDE KALDI

Burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Kolcu, durumu ağırlaşınca 4 gün önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren Ali Kolcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerin ardından Kolcu’nun cenazesi yakınlarına teslim edildi.