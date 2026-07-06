Sivas'ta KKKA tedavisi gören çiftçi kurtarılamadı
Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle sevk edildiği hastanede tedaviye alınan çiftçi Ali Kolcu, hayatını kaybetti.
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Tokat'ta acı haber...
Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde çiftçilik yapan Ali Kolcu'nun vücuduna kene yapıştı.
Durumu fark eden Kolcu, keneyi kaşırken yanlışlıkla kendisi çıkardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bir süre sonra rahatsızlanan ve yüksek ateş şikayeti bulunan Kolcu, yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
4 GÜN BOYUNCA HASTANEDE KALDI
Burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Kolcu, durumu ağırlaşınca 4 gün önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
KURTARILAMADI
Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren Ali Kolcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hastanedeki işlemlerin ardından Kolcu’nun cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)