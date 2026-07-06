Dünya Kupası'nda son 16 turu 3 maçla tamamlanacak
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu yarın oynanacak 3 maçla tamamlanacak. İşte program...
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 tur mücadelesi, yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, yarın oynanacak son 16 turu maçlarının TSİ programı ve statları şöyle:
SON 3 MAÇ KALDI
03.00 ABD-Belçika (Seattle)
19.00 Arjantin-Mısır (Atlanta)
23.00 İsviçre-Kolombiya (BC Place)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)