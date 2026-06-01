Sivas'ta mucize dönüşüm: Kuruma noktasına gelen baraj, 18 yıl sonra taştı

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen Barajı, yıllar sonra yeniden tam kapasite dolarak taşma seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen barajda su seviyesinin hızla yükselmesiyle birlikte savaklardan ilk kez kontrollü su tahliyesi gerçekleştirildi.

KURUDU, ORTAYA ÇIKTI, YENİDEN SULARA GÖMÜLDÜ

2002 yılında inşa edilip 2006’da su tutmaya başlayan ve 2008’de tamamen dolan baraj, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi şekilde çekilmişti. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte baraj gölünün altında kalan Pusat köyü yeniden görünür hale gelmişti.

Ancak bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen kar yağışı ve ardından gelen yoğun yağışlar, barajın kaderini yeniden değiştirdi.

SAVAKLARDAN İLK KEZ SU AKTI

Doluluk oranının yüzde 100’ün üzerine çıkmasıyla birlikte baraj savakları devreye girdi. Böylece Pusat-Özen Barajı’nda ilk kez taşkın seviyesinde su bırakımı gerçekleştirildi. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Pusat köyü yeniden tamamen su altında kaldı.

Köyden geriye yalnızca caminin minaresi kalırken, minarenin külah kısmı suyun üzerinde görünür halde kaldı.

“YILLARDIR BU KADAR DOLMAMIŞTI”

Bölge sakinleri, barajın uzun yıllar sonra ilk kez bu seviyede dolduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, “Yıllardır bu kadar su tutmamıştı. Bunun için şükrediyoruz” ifadelerini kullandı.

BÖLGE İÇİN STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

İçme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan baraj, 11 bin hektarlık tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlıyor. Ayrıca barajdan 50 kilometrelik hatla 4 Eylül Barajı’na su takviyesi yapıldığı biliniyor.

DOĞA VE İNSAN HİKÂYESİNİ BİRLEŞTİREN BARAJ

Bir yanda kuraklıkla boşalan, diğer yanda yoğun yağışlarla taşan Pusat-Özen Barajı, bölgedeki iklim değişkenliğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Barajın yeniden dolması hem sevindirici hem de doğanın dengesine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.