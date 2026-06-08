Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Sivas'ta otomobiller çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
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Sivas'ın Suşehri ilçesi D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü yakınında E. Aydın yönetimindeki otomobil ile S.B.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada E. Aydın'ın eşi Songül Aydın (72) hayatını kaybederken sürücüler ile S.B.'nin aracında bulunan S.I. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
E. Aydın ve kazada hayatını kaybeden eşi Songül Aydın'ın hac ibadetinden dönen akrabalarını ziyaret ettikten sonra köylerine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)