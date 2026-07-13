Sivas'ta serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta akıntıya kapılan genç yaşamını yitirdi

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Sivas merkeze bağlı Akkuzu köyü yakınlarında, 23 yaşındaki Tarık Yıldız sıcak havanın etkisiyle serinlemek amacıyla Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç, gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede başlatılan çalışmalar sonucunda Tarık Yıldız sudan çıkarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tarık Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olayın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, yetkililer özellikle yaz aylarında akarsu, göl ve baraj gibi alanlarda yüzmenin taşıdığı risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.