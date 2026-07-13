Sivas'ta serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta akıntıya kapılan genç yaşamını yitirdi
Sivas'ta sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla Kızılırmak'a giren 23 yaşındaki Tarık Yıldız, akıntıya kapılarak boğuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sivas merkeze bağlı Akkuzu köyü yakınlarında, 23 yaşındaki Tarık Yıldız sıcak havanın etkisiyle serinlemek amacıyla Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç, gözden kayboldu.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede başlatılan çalışmalar sonucunda Tarık Yıldız sudan çıkarıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tarık Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri, olayın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, yetkililer özellikle yaz aylarında akarsu, göl ve baraj gibi alanlarda yüzmenin taşıdığı risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.