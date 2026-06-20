Sivas'ta sınav öncesi inci kolyesini çıkartamayınca çakı ile kesti

Sivas’ta 2026-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı başladı. Saat 10.00'da kapılar kapatılarak geç kalan adaylar salonlara alınmadı.

Geç kalmamak için adayların verdiği mücadele ise dikkat çekti.

Genç bir kız, boynundaki inci kolyesini çıkartamadı.

ÇAKI İLE KESTİ

Veliler ve görevlilerin de uğraşlarına rağmen kolye çıkartılamayınca çakı ile kesildi.

Kesilen kolyesini yakınlarına teslim eden kız, üst araması yapıldıktan sonra içeriye alındı.