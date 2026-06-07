Sivas'ta üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti
Kangal ilçesinde hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 49 yaşındaki Kurban Bayır, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Çatköy mahallesinde feci bir olay meydana geldi.
Çobanlık yapan Kurban Bayır, hayvan otlatırken bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Fenalaşan Bayır için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kurban Bayır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bayır’ın cenazesi otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)