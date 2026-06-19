Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor? Sebebi ortaya çıktı

Yaz akşamlarının en keyifli anı, gün batımında bir bahçede veya balkonda edilen uzun sohbetlerdir.

Ancak bu huzurlu ortam, bazıları için tam bir kabusa dönüşebilir.

Etraftaki herkes sivrisineklerden şikayet etmeden otururken, siz bir anda kendinizi sürekli kaşınırken veya vücudunuzdaki onlarca ısırıkla boğuşurken buluyorsanız yalnız değilsiniz.

Bilim dünyası, bu durumun sadece bir talihsizlik olmadığını, bazı insanların neden daha fazla ısırıldığını açıklıyor.

30 metreden tespit ediliyorsunuz

Sivrisineklerin en güçlü radarı, verdiğimiz nefesle açığa çıkan karbondioksittir. Araştırmalar, sivrisineklerin bu karbondioksiti 30 metreye kadar algılayabildiğini gösteriyor.

Bu nedenle hamileler, iri yapılı kişiler veya egzersiz yaparak metabolizmasını hızlandıranlar, doğal olarak daha fazla karbondioksit saldığı için sivrisineklerin bir numaralı hedefi haline geliyor.

Sizi çekici kılan detaylar

Sinekler yaklaştıkça işin içine ter, vücut sıcaklığı ve ciltteki bakteriler giriyor. Spor yaptıktan sonra daha çok ısırılmanız tesadüf değil.

Çünkü egzersizle artan vücut ısısı ve terle yüzeye çıkan laktik asit, sivrisinekleri adeta davet ediyor. Ayrıca, cildinizdeki bakterilerin türü ve yoğunluğu da bu canlıları çekiyor.

Kıyafet seçiminiz bile önemli

Sadece koku değil, renkler de sivrisinekleri yönetiyor. 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre; kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği gibi renkler sinekleri çekerken, yeşil, mor, mavi ve beyaz gibi renklerin onları daha az ilgilendirdiği ortaya çıktı.

Yani akşam dışarı çıkarken giydiğiniz kıyafetin rengini değiştirmek bile sizi bir nebze koruyabilir.