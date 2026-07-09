Skandal karar sonunu getiriyor: UEFA ve FIFA Üyeleri Gianni Infantino’nun İstifasını İstiyor

Başlangıcından bu yana skandallarla anılan 2026 Dünya Kupası, bu kez de FIFA'nın ABD'ye yönelik kayırmacı tavrıyla bambaşka bir boyuta ulaştı.

Dünya Kupası'nda ABD'li yıldız golcü Folarin Balogun'un kırmızı kart cezası, ABD Başkanı Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ertelendi.

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bu yaşananların ardından tepkiler peş peşe gelirken UEFA ve bazı FIFA üyeleri harekete geçti.

ERTELENEN KIRMIZI KART FUTBOL DÜNYASINI AYAĞA KALDIRDI!

FIFA'nın bir oyuncu ve bir ülkeyi kayırmaya çalıştığı algısı Infantino'nun sonu olabilir.

UEFA ve FIFA Yürütme Kurulu'nun bazı üyeleri, Başkan Infantino'nun istifasını istiyor.

FIFA Disiplin Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir." ifadelerine yer vermişti.

KARARI SAVUNMUŞTU

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Milli Takımı'nda forma giyen Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelemesi kararının "bağımsız ve özerk" bir şekilde alındığını savunmuştu.

Infantino açıklamasında, kararla ilgili tartışmaları ve yorumları gördüğünü belirterek, "FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Özerk olarak çalışırlar. FIFA Disiplin Talimatı'nı uygularlar ve davaları yürürlükteki yönetmeliklere ve önlerindeki somut gerçeklere göre karara bağlarlar. Onların bağımsızlığı, futbolun güvenirliği ve dürüstlüğü için esastır ve buna her zaman saygı duyulmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

INFANTİNO: TRUMP'TAN TELEFON ALDIM

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü doğrulayan Infantino, şunları kaydetmişti:

“"Evet, ABD Başkanı ile FIFA Dünya Kupası ile ilgili konuları düzenli olarak görüşüyorum ve bu konuda Başkan Trump'tan bir telefon aldım; tıpkı dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanlarından, hükümet yetkililerinden, futbol paydaşlarından ve iş dünyası yöneticilerinden birçok farklı konuda telefonlar aldığım gibi. Görüşmemiz sırasında, FIFA’nın bağımsız yargı organlarını içeren ve devam eden bir hukuki süreç olduğunu ve davanın zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA’nın sistemi bu şekilde işler ve bu benim her zaman savunacağım bir ilkedir."”

BALOGUN CEZASI NASIL KRİZE DÖNÜŞTÜ?

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz'da ülkesinin Bosna-Hersek ile oynadığı son 32 tur mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemiş, Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin son 16 turunda karşılaşacağı Belçika'nın futbol federasyonu, Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını ve kararın FIFA disiplin talimatının 66.4 maddesiyle çeliştiğini açıklamıştı.

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirmişti.

Bu yaşananlar sonrası ABD, Belçika'ya 4-1 yenilerek Dünya Kupası'na veda etmişti.