Sokak ortasında iki kadın feci şekilde darbedildi

İstanbul Beyoğlu'nda iki erkek, yabancı uyruklu iki kadını darp etmeye başladı.

Araya giren bir esnaf ilk başta kadınları korumaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Saldırganlardan biri kadına tekme tokatla saldırırken, diğer saldırgan ise önce yumruk attığı kadını daha sonra bir iş yerinin camına fırlattı.

CAM PARÇASI İLE KOVALADI

Kırılan cam, kadını hafif yaraladı. Kadın koşarak kaçarken, saldırgan eline aldığı cam parçası ile kadını kovalamaya başladı. Saldırgan kadını darp ettiği sırada arkadaşı korumak istedi, ancak saldırgan arkadaşını korumak isteyen kadının yüzüne cam parçası ile vurdu.

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YERE DÜŞEN KADINA TEKME

Kadının karşılık vermesiyle yere düşen saldırgan, diğer kadını kovalamaya devam etti. Yine kız arkadaşını korumak için araya giren kadın, bu sırada yere düştü. Saldırgan yere düşen kadına feci şekilde tekmeler atarken, araya giren bir vatandaş kadını kurtardı.

POLİS EKİPLERİNE DİRENDİLER

Kadınlar daha sonra koşarak olay ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Saldırganlar polise direnirken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

SERBEST KALDILAR

Feci şekilde iki kadını döven saldırganlar şikayet edilmediği için serbest kaldı.