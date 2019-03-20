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Sokakta rastladığı tanımadığı kişiyi bıçakla öldürdü

Ankara'da sokakta yürürken rastladığı tanımadığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı, gözaltına alındı.

AA | 20.03.2019 - 12:52..
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Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç gün önce sokakta defalarca bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan 30 yaşındaki Fatih Arınmış  cinayetiyle ilgili çalışma başlattı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Etimesgut ilçesinde oturan, çeşitli suçlardan sabıkalı 28 yaşındaki Barış K. olduğunu belirledi.

Evine giderek şüphelinin annesiyle görüşen polis ekipleri, Barış K'nin evde olmadığını ancak olay gecesi annesine cinayeti itiraf ettiğini öğrendi.

Sokakta rastladığı tanımadığı kişiyi bıçakla öldürdü

'DECCAL' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Telefonla görüştürüldüğü annesi tarafından ikna edilerek eve gelmesi sağlanan Barış K, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde Barış K'nin, "Arınmış'ı, 2005'te trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyinin ruhunu rahatsız ettiği için 'deccal' olduğunu söyleyerek öldürdüğünü" söylediği öğrenildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesik izleri bulunan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sokakta rastladığı tanımadığı kişiyi bıçakla öldürdü

Sokakta rastladığı tanımadığı kişiyi bıçakla öldürdü

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