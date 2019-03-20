Sokakta rastladığı tanımadığı kişiyi bıçakla öldürdü

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı bir haftada 3,3 milyon yolcuya hizmet verdi.

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Haydar Baş: Türkiye'nin en iyi partisiyiz

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Türkiye'nin bir numaralı ve en büyük partisi olduklarını söyleyerek,"Türkiye'yi 6 ayda dünyanın en ileri giden devleti yapacağım." iddiasında bulundu.