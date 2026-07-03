SON DAKİKA: Haziran 2026 enflasyonu belli oldu

Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Temmuz 2026 maaş zam oranlarının hesaplanmasını sağlayacak son veri olduğu için emekliler ve memurlar tarafından merakla bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu açıkladı.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

2026 ENFLASYON DEĞERLERİ

Ocak 2026: Yüzde 4,84

Şubat 2026: Yüzde 2,96

Mart 2026: Yüzde 1,94

Nisan 2026: Yüzde 4,18

Mayıs 2026: Yüzde 1,71

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