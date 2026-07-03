SON DAKİKA! Temmuz kira zam oranı açıklandı: Yüzde 32,03
TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyonu ile birlikte, temmuz ayında ev sahiplerinin talep edeceği konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak tavan artış oranı da netleşti.
Ev sahipleri kiracılarına bu ay verecekleri daireler için en fazla Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasını talep edebilecek.
TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.
KİRA ZAM ÖRNEKLERİ
Kira artış oranının yüzde 32,03 olması halinde örnek hesaplamalar şu şekilde:
20 bin liralık daire
Mevcut kira: 20.000 TL
Zam tutarı: 6.406 TL
Yeni kira: 26.406 TL
25 bin liralık daire
Mevcut kira: 25.000 TL
Zam tutarı: 8.007,50 TL
Yeni kira: 33.007,50 TL
30 bin liralık daire
Mevcut kira: 30.000 TL
Zam tutarı: 9.609 TL
Yeni kira: 39.609 TL
35 bin liralık daire
Mevcut kira: 35.000 TL
Zam tutarı: 11.210,50 TL
Yeni kira: 46.210,50 TL
40 bin liralık daire
Mevcut kira: 40.000 TL
Zam tutarı: 12.812 TL
Yeni kira: 52.812 TL
45 bin liralık daire
Mevcut kira: 45.000 TL
Zam tutarı: 14.413,50 TL
Yeni kira: 59.413,50 TL
50 bin liralık daire
Mevcut kira: 50.000 TL
Zam tutarı: 16.015 TL
Yeni kira: 66.015 TL
55 bin liralık daire
Mevcut kira: 55.000 TL
Zam tutarı: 17.616,50 TL
Yeni kira: 72.616,50 TL
60 bin liralık daire
Mevcut kira: 60.000 TL
Zam tutarı: 19.218 TL
Yeni kira: 79.218 TL
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