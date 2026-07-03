SON DAKİKA! Temmuz kira zam oranı açıklandı: Yüzde 32,03

Ev sahipleri kiracılarına bu ay verecekleri daireler için en fazla Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasını talep edebilecek.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

KİRA ZAM ÖRNEKLERİ

Kira artış oranının yüzde 32,03 olması halinde örnek hesaplamalar şu şekilde:

20 bin liralık daire

Mevcut kira: 20.000 TL

Zam tutarı: 6.406 TL

Yeni kira: 26.406 TL

25 bin liralık daire

Mevcut kira: 25.000 TL

Zam tutarı: 8.007,50 TL

Yeni kira: 33.007,50 TL

30 bin liralık daire

Mevcut kira: 30.000 TL

Zam tutarı: 9.609 TL

Yeni kira: 39.609 TL

35 bin liralık daire

Mevcut kira: 35.000 TL

Zam tutarı: 11.210,50 TL

Yeni kira: 46.210,50 TL

40 bin liralık daire

Mevcut kira: 40.000 TL

Zam tutarı: 12.812 TL

Yeni kira: 52.812 TL

45 bin liralık daire

Mevcut kira: 45.000 TL

Zam tutarı: 14.413,50 TL

Yeni kira: 59.413,50 TL

50 bin liralık daire

Mevcut kira: 50.000 TL

Zam tutarı: 16.015 TL

Yeni kira: 66.015 TL

55 bin liralık daire

Mevcut kira: 55.000 TL

Zam tutarı: 17.616,50 TL

Yeni kira: 72.616,50 TL

60 bin liralık daire

Mevcut kira: 60.000 TL

Zam tutarı: 19.218 TL

Yeni kira: 79.218 TL

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