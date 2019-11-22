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Sonbaharda erik ağacı meyve verdi

Kocaeli’de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine seyretmesi nedeni ile erik ağaçları, sonbaharda meyve ile doldu.

İHA | 22.11.2019 - 09:38..
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Mevsim yağışlarının uzun süredir düşmediği, sıcaklıkların mevsim değerlerinin üzerinde seyrettiği Kocaeli’de, bir yandan barajlardaki su oranları dibe vururken, diğer yandan da erik ağaçlarının meyve vermesi görenleri hayrete düşürdü.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçtiği Kocaeli’nin İzmit ilçesine Böğürgen Mahallesi’nde tarlasına inen Saim Doğru isimli çiftçi, erik ağaçlarının meyve verdiğini görünce önce şaşırdı, sonra da eriklerin tadına baktı.

Sonbaharda erik ağacı meyve verdi

ARKADAŞLARI BİLE İNANAMADI

Hayatında ilk kez kasım ayında erik yetiştiğini gören Doğru, topladığı erikleri arkadaşları ile paylaştı. Elinde erikle gelen Doğdu'yu gören arkadaşları ise önce meyveleri buzluktan çıkarıp getirdiğini düşündü, sonra gerçeği öğrenince bir süre inanmakta zorlandı.

Sonbaharda erik ağacı meyve verdi

SONBAHARDA ERİK TOPLADI

İnsanların kendisine inanmadığını söyleyen Doğru, uzun yıllardır çiftçilik yaptığını ancak ilk kez sonbaharda erik topladığını söyledi. Ağaçların meyve vermesinin sebebinin ağaların sıcağa aldanmasından dolayı olabileceğini belirten Doğru, “İlk gördüğümüzde şaşırdık. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Yaz bitti diye biz fazla bahçeye gelmiyorduk. Geçen geldiğimde ağaçlarda bayağı bir erik vardı. Bunları toplamaya başladım. Erikleri ilk arkadaşlarıma götürdüğümde şaşırdılar. ‘Derin dondurucudan mı aldın?’ diye sordular. Ben de ağaçtan topladığımı söyledim. Bu havaların kurak gitmesinden kaynaklanıyor. 24 dereceye kadar sıcaklık oluyor. Tarlaya geldiğimizde bol bol eriklerden yemeye başladık. Sonbaharda erik görmek bizi mutlu etti.” dedi.

Sonbaharda erik ağacı meyve verdi

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