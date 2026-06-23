Soner Arıca'nın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Bir dönem Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Soner Arıca'nın 95 yaşındaki annesi Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde hayatını kaybetti.

KADİR İNANIR'IN ABLASI

Altun Arıca'nın; sanatçı Soner Arıca'nın annesi, aktör Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in anneannesi olduğu belirtildi.

Altun Arıca'nın cenazesi, yarın Fatsa'da toprağa verilecek