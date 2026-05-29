Sony fiyatları aşağı çekti: İşte yeni PlayStation Plus Deluxe aboneliği fiyatı

Dijital oyun platformu Sony, geçtiğimiz aylarda fiyat artışına gittiği PlayStation Plus servisleri için küresel çapta yeni bir kampanya dönemini hayata geçirdi.

Şirketin geleneksel olarak düzenlediği Days of Play indirimleri çerçevesinde, en geniş oyun kütüphanesini barındıran 12 aylık PlayStation Plus Deluxe üyeliği belirli kullanıcı profillerine özel olarak daha düşük bir fiyat etiketiyle listelenmeye başladı.

Peki, PS Plus Deluxe aboneliğinin yeni fiyatı ne kadar oldu ve bu indirimden kimler yararlanabiliyor?

YILLIK PAKET ALANLAR İÇİN YENİ FİYAT BELİRLENDİ

PS Plus resmi sayfasında paylaşılan güncel bilgilere göre, kampanya süresi boyunca 12 aylık PlayStation Plus Deluxe aboneliği 4.266 TL fiyat etiketiyle listelenmeye başladı. Ancak Sony, bu özel teklifin kullanıcının bulunduğu bölgeye ve mevcut abonelik durumuna (yeni üye veya aktif abone olma durumuna) göre değişiklik gösterebileceğinin altını çiziyor. Bu nedenle dijital mağazaya giriş yapan her kullanıcı ekranında aynı fiyatı göremeyebilir.

Sony tarafından başlatılan bu indirim rüzgarının tam olarak hangi tarihte sona ereceğine dair net ve resmi bir kapanış takvimi paylaşılmadı.

PLAYSTATİON PLUS DELUXE KATMANI KULLANICILARA NELER SUNUYOR?

Yüzlerce güncel ve popüler PlayStation oyununa ücretsiz erişim.

PlayStation'ın efsanevi eski nesil konsollarına ait nostaljik yapımları oynama imkanı.

Oyunları cihazınıza indirmeden, doğrudan bulut üzerinden akışla oynayabilme kolaylığı.

Merakla beklenen yeni yapımları satın almadan önce belirli bir süre boyunca tam sürüm olarak test etme şansı.