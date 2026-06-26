Sosyal medyada korkutan rapor: TikTok ve YouTube yapay zeka çöplüğüne döndü

Çevrimiçi video düzenleme platformu Kapwing, sosyal medya platformlarındaki yapay zeka içeriklerinin ulaştığı boyutu gözler önüne seren kapsamlı bir araştırma yayınladı.

20 popüler kategoride 10 binden fazla videonun analiz edildiği çalışma, TikTok'ta yeni hesaplara sunulan her 10 videodan yaklaşık altısının yapay zeka üretimi gereksiz içerikler olduğunu kanıtladı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK VİDEOLARDA TEHLİKE BÜYÜK

Daha önce YouTube videolarının yüzde 21'inin yapay zeka ile üretildiğini ortaya koyan araştırmacılar, asıl büyük sorunun çocuklar için hazırlanan içeriklerde yaşandığını gösteriyor.

İncelenen #CartoonKids etiketli 100 videodan 97'sinin tamamen yapay zeka tarafından oluşturulduğu ve geriye sadece insan yapımı üç videonun kaldığı tespit edildi.

Benzer şekilde #cartoons ve #babysong etiketli videoların yüzde 83'ü, #forkids etiketli içeriklerin ise yüzde 79'u bu kalitesiz yapay zeka üretimlerinden oluşuyor.

Araştırmada sadece açıkça yapay zeka senaryosu ve seslendirmesi barındıran içeriklerin tespit edildiği düşünüldüğünde, sistemdeki gerçek yapay zeka oranının çok daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

ALGORİTMA EĞİTİLEBİLİYOR

Yapay zeka hatalarının en çok izleme geçmişi bulunmayan yeni kullanıcılara gösterildiği, ancak izleme alışkanlıklarıyla platformların bu tür içerikleri daha az önerecek şekilde eğitilebildiği belirtiliyor.

Araştırmayı yürüten sitenin yazarlarından Ana Maria Constantin, video platformlarının kaliteden ziyade niceliği ödüllendiren yapısının insanları sürekli yapay zeka içerikleri yüklemeye teşvik ettiğini vurguluyor.