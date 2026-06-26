Sosyal medyada yayılan magnezyum spreyi akımına uzman uyarısı

Son dönemde özellikle sosyal medya platformlarında “magnezyum yağı” ya da “magnezyum spreyi” adıyla satılan ürünler geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Pek çok kişi bu ürünleri daha iyi uyumak, egzersiz sonrası rahatlamak veya kas kramplarını hafifletmek amacıyla kullanıyor. Ancak bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, cilt üzerinden magnezyum emiliminin sanıldığı kadar net olmadığını ve bu konuda daha güçlü araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

MAGNEZYUM SPREYİNE İLGİYİ ARTIRAN İDDİALAR

Magnezyum yağı olarak bilinen ürünler gerçekte yağ içermez. Çoğunlukla magnezyum klorürün su içinde çözünmesiyle hazırlanan bu ürünler, cilde püskürtülerek uygulanır. Yağlı bir his bıraktıkları için bu isimle anılsalar da içerikleri klasik yağlardan farklıdır. Sosyal medyada en çok uyku desteği, kas gevşemesi ve egzersiz sonrası rahatlama amacıyla kullanılıyor.

CİLTTEN EMİLİM BİLİMSEL OLARAK NETLEŞMEDİ

Magnezyumun vücut için önemli görevleri uzun yıllardır biliniyor. Ancak aynı durumun cilde uygulanan magnezyum spreyleri için geçerli olduğunu söylemek şu an mümkün değil. Konuyla ilgili yayımlanan bilimsel derlemeler, cilt yoluyla emilimin anlamlı düzeyde gerçekleştiğini gösteren güçlü kanıtların henüz bulunmadığını belirtiyor. Uzmanlar da bu nedenle magnezyum spreylerinin, magnezyum eksikliğinin tedavisinde kanıtlanmış yöntemlerin yerine kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

KİŞİSEL DENEYİMLER BİLİMSEL KANIT SAYILMIYOR

Sosyal medyada birçok kullanıcı magnezyum spreyi kullandıktan sonra daha rahat uyuduğunu veya kas ağrılarının azaldığını ifade ediyor. Ancak bireysel deneyimler, tek başına bir tedavi yönteminin etkili olduğunu kanıtlamıyor. Mevcut bilimsel veriler, bu etkilerin kesin olarak magnezyum spreyinden kaynaklandığını gösterecek düzeyde değil. Bu nedenle uzmanlar, kişisel deneyimlerle bilimsel kanıtların birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çiziyor.

EKSİKLİK TEDAVİSİNDE SPREY YETERLİ GÖRÜLMÜYOR

Magnezyum eksikliği düşünüldüğünde öncelikle altta yatan nedenin değerlendirilmesi gerekir. Gerekli durumlarda beslenmenin düzenlenmesi ve doktor önerisiyle ağızdan magnezyum takviyesi planlanabilir. Cilde uygulanan magnezyum spreyleri ise bazı kişilerde yanma, batma, kaşıntı veya cilt tahrişine neden olabilir.

Bu nedenle özellikle hassas ya da hasarlı cilde uygulanmadan önce dikkatli olunması önerilir. Uzmanlar, sosyal medyada yayılan öneriler yerine bilimsel kanıtlarla desteklenen tedavi yaklaşımlarının esas alınmasının daha güvenli bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.