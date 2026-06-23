SpaceX'in piyasa değeri 600 milyar dolar eridi

Dünyanın takip ettiği hisse...

Küresel piyasaların yakından takip ettiği SpaceX'te, halka arzının ardından açık piyasada kâr realizasyonu ve makroekonomik endişeler kaynaklı sert bir düzeltme yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta borsada işlem görmeye başlayan şirketin hisseleri, zirve noktasından hızlı bir gerileme kaydederek ilk günkü halka arz fiyatının dahi altına indi.

ZİRVEDEN DÖNÜŞ VE HİSSELERDEKİ SON DURUM

Piyasa verilerine göre, SpaceX hisseleri, pazartesi günkü seansı 154,60 dolar seviyesinden kapattı.

Şirket 12 Haziran tarihinde Nasdaq borsasında 160,90 dolardan işlem görmeye başladı.

Yatırımcı talebiyle yükselen hisseler, 16 Haziran'da 201,80 dolar ile tarihi zirvesini test etti.

KAZANÇLAR ERİDİ

Pazartesi günkü kapanış itibarıyla hisseler, bir hafta önceki zirve noktasından yaklaşık yüzde 23, halka arz başlangıç fiyatından ise yüzde 4 oranında değer kaybetti.

Bu durum, halka arz sonrası açık piyasadan alım yapan bireysel yatırımcıların kazançlarının erimesine yol açtı.

Buna karşın, halka arz sürecinde SpaceX ve erken dönem hissedarları 85 milyar dolardan fazla nakit gelir elde etti.

NBC News’in finans analizlerine göre şirket, yaşanan son düşüşe rağmen yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Walmart ve Meta (Facebook) gibi küresel devleri geride bırakarak dünyanın en değerli kurumları arasındaki pozisyonunu koruyor.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ GENEL GERİLEME VE BORÇLANMA ENDİŞESİ

SpaceX’te gözlenen satış baskısı, ABD teknoloji hisselerinde yaşanan genel bir düzeltme hareketiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Aynı işlem gününde Google’ın çatı şirketi Alphabet son bir yılın en kötü günlük performansını kaydederken; S&P 500 endeksi yüzde 0,43, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 1,3 oranında geriledi.

Jeopolitik tarafta, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde sağlanan ilerlemenin etkisiyle petrol fiyatları mart ayından bu yana en düşük seviyesine çekildi.

Ancak bu gelişme, yapay zeka altyapı yatırımları için yüksek borç yükü altına giren mega sermayeli şirketlerin kısa vadeli enflasyon ve faiz maliyetlerinden endişe duyan teknoloji yatırımcılarının risk iştahını artırmaya yetmedi.

20 MİLYAR DOLARLIK TAHVİL PLANI YATIRIMCIYI ÜRKÜTTÜ

Bloomberg tarafından yayımlanan güncel bir raporda, SpaceX'in borçlanma araçları piyasasına girerek tahvil satışı yoluyla en az 20 milyar dolar ek kaynak yaratmak istediği öne sürüldü.

Finans grubu Interactive Brokers’ın kıdemli ekonomisti Jose Torres, yayımladığı müşteri notunda, halka arz gelirlerine rağmen şirketin yüksek miktarda yeni borçlanma planlamasının, teknolojik hedeflerin maliyeti ve nakit ihtiyacına yönelik endişeleri tetikleyerek yatırımcılar üzerinde çekince yarattığını belirtti.

Pazartesi günü küresel piyasalarda hakim olan satış baskısından Amazon, Chipotle, McDonald’s, Home Depot ve Netflix gibi tüketici odaklı birçok büyük hacimli şirket de olumsuz etkilendi.