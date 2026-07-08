Starmer'dan NATO Zirvesi'nde birlik mesajı: İttifakın gücünü birlikte ortaya koyacağız

NATO'nun gelecekteki güvenlik stratejilerinin şekillendirileceği 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi oturumu öncesinde konuşan Keir Starmer, uluslararası güvenlik ortamındaki belirsizliklere dikkat çekerek müttefik ülkelerin ortak hareket etmesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Starmer, zirvenin ittifakın dayanışmasını ve caydırıcılık kapasitesini dünyaya göstermek açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

KÜRESEL GÜVENLİK GÜNDEMİ ZİRVENİN ODAĞINDA

Basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Starmer, Ukrayna'da devam eden savaşın ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmelerin NATO gündeminin en önemli başlıkları arasında yer aldığını söyledi.

Mevcut uluslararası güvenlik ortamının kapsamlı değerlendirmeler yapılmasını gerektirdiğini belirten Starmer, zirvede liderlerin birçok kritik konuda görüş alışverişinde bulunacağını ve ortak kararlar üzerinde uzlaşmaya çalışacağını ifade etti.

"NATO'NUN BİRLİĞİNİ VE GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ"

İttifakın bu süreçte sergileyeceği ortak duruşun büyük önem taşıdığını dile getiren Starmer, NATO'nun birlik içinde hareket etmesinin küresel güvenlik açısından güçlü bir mesaj vereceğini söyledi.

Starmer, "Liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü göstermemiz son derece büyük bir önem taşıyor. Bu sabah buradaki zirvede tam olarak bunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

ORTAK KARARLARIN ÖNEMİNE VURGU

İngiltere Başbakanı, zirvede ele alınacak konuların yalnızca mevcut güvenlik riskleriyle sınırlı olmadığını, NATO'nun gelecekte karşılaşabileceği tehditlere yönelik ortak politikaların da masaya yatırılacağını belirtti.

Starmer, müttefik ülkeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak savunma anlayışının pekiştirilmesinin, mevcut güvenlik ortamında ittifakın en önemli öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

ZİRVEDEN GÜÇLÜ MESAJ BEKLENTİSİ

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde liderlerin savunma harcamaları, bölgesel güvenlik, Ukrayna'daki gelişmeler ve Orta Doğu'da artan gerilim başta olmak üzere birçok stratejik başlıkta değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Starmer'ın birlik ve dayanışma vurgusu da zirvenin öne çıkan mesajlarından biri olarak değerlendiriliyor.