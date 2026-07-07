Su tasarrufu ve düşük maliyet, topraksız tarıma ilgiyi artırıyor

Su tasarrufu sağlayan, daha az iş gücü gerektiren ve yıl boyunca üretim yapılmasına imkan tanıyan topraksız tarım, Türkiye'de giderek daha fazla yatırım çekiyor. İstanbul Silivri'de üretim yapan girişimciler, bu yöntem sayesinde verimliliği artırırken üretim maliyetlerini de düşürüyor.

Genç girişimci Yiğit Emre Solhan, 2022 yılında faaliyete geçen tesislerinde sekiz farklı ürün yetiştirdiklerini belirterek, ilerleyen dönemde Avrupa ve Afrika pazarlarına ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi. Solhan, teknolojik altyapı sayesinde yılın 12 ayı üretim gerçekleştirdiklerini, topraksız tarımın ise geleneksel yöntemlere göre çok daha az su tükettiğini ve daha verimli olduğunu ifade etti.

ÜRETİM ALANLARI ARTIYOR

Silivri'de 13 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Aras Erman da yatırımlarını büyütmeye devam ettiklerini belirterek, yeni tesisin tamamlanmasıyla üretim alanını yaklaşık 19 bin metrekareye çıkaracaklarını açıkladı. Erman, topraksız tarımda su tüketiminin geleneksel tarıma göre yaklaşık onda bir seviyesinde olduğunu, pestisit kullanılmaması sayesinde daha sağlıklı ürünler elde edildiğini dile getirdi.

İHRACAT POTANSİYELİNE KATKI

Üreticiler, su kaynaklarının azalmasının topraksız tarımı önümüzdeki yıllarda daha da önemli hale getireceğini vurgularken, sektörde yatırım ve teşviklerin artmasının Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyeline önemli katkı sağlayacağını ifade etti.