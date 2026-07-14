Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

AK Parti, suça sürüklenen çocuklar hakkındaki yasa teklifini TBMM'ye sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, basın toplantısı düzenleyerek teklif hakkındaki detayları açıkladı.

7 KANUNDA DEĞİŞİKLİK TALEP EDİLİYOR

AK Parti'nin sunduğu teklifte, 7 farklı kanunda değişiklik öngörülüyor.

Teklifte; suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve infaz adaletinin sağlanması ile çocukların korunmasını hedefleyen düzenlemeler bulunuyor.

15-18 YAŞ ARASINA MÜEBBET HAPİS VERİLEBİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte kasten adam öldürme ve neticesi itibariyle ağır yaralamaya neden olan 15-18 yaş aralığındaki sanıklara da müebbet hapis cezası verilebilmesi hedefleniyor.

Teklifin Meclis tatile girmeden Genel Kurul'dan geçirilmesi hedefleniyor.

ALT VE ÜST SINIRLAR ARTIRILDI

Usta, son yıllarda çocukların karıştığı suçları ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edildiğinin altını çizerek sunulan teklifle ilgili detayları açıkladı.

TCK'nın 31'inci maddesinde yapılan düzenleme ile hapis cezalarının alt ve üst sınırı artırıldı.

İNDİRİM UYGULANMAYABİLECEK

Ayrıca kasta dayalı kusurun ağırlığı, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilme hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralanma suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik düzenleme öngörülmektedir.

ÖRGÜTLERİN ÇOCUKLARI KULLANMASINI ENGELLEME HEDEFİ

Türk Ceza Kanunu'nda tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırı 18'den 15'e düşürülerek, özellikle suç örgütleri tarafından 15-18 yaş grubundaki çocukların suçta kullanılmasının önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması amaçlanıyor.

EBEVEYNLERE CEZA ARTIRILACAK

Teklifle çocuğun gelişimindeki temel rolü dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçuna ilişkin cezaların alt ve üst sınırları artırılıyor.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

EĞİTİMEVİ DÜZENLEMESİ

Teklifle Çocuk hükümlülerin hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitimevlerinde infazına başlanması yerine infaza çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına ve iyi halli olduğunun tespit edilmesi halinde eğitimevlerine ayrılmasına imkân veren düzenleme yapılıyor.

KOŞULLU SALIVERMEDE DEĞİŞİKLİK

Teklif ile kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında çocuğun 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği 1 günün, 2 gün olarak kabul edilmesi uygulamasından vazgeçilerek, 1 günün, 1 gün olarak dikkate alınması sağlanıyor.

ÇOCUĞUN SİLAHI ELDE ETMESİNE NEDEN OLANA DA CEZA

Teklif ile ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza etmesi suretiyle bu silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası yaptırımı öngörülüyor.