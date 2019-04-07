taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

Sudan'da protestoların şiddeti arttı

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e istifa çağrısı yapmak için toplanan göstericiler ordunun ana karargahının bulunduğu yerleşkeye girdi.

AA | 07.04.2019 - 05:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Sudan'da protestoların şiddeti arttı

İç savaş ile mücadele eden Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da, protestoların dozu arttı. Son 4 aydır yapılan gösterilerin en büyüklerinden birine sahne olan başkent Hartum'da yüzlerce gösterici ilk kez ulusal ordunun merkez yerleşkesine girmeyi başardı.

Görgü şahitleri, bina etrafında toplanan protestocuların, orduya Beşir yönetimini devirmesi ve ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Sudan'da protestoların şiddeti arttı

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANDI

Kalabalığı dağıtmak isteyen polis, göz yaşartıcı gaz kullandı.
Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısı üzerine yapılan gösteri, aynı zamanda ülkede 1985'te kansız darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Cafer Muhammed el-Numeyri'nin devrilişinin yıl dönümüne denk geldi.

Sudan'da protestoların şiddeti arttı

Beşir hafta içinde yaptığı açıklamasında ülkede siyasi ve ekonomik reformları hayata geçireceğini sözü verirken, eski başbakanlardan Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, Beşir’e yaptığı istifa çağrısını yinelemişti.

Sudan'da protestoların şiddeti arttı

GREV İLAN EDİLDİ

Sudan Meslek Odalarından yapılan açıklamada, yönetim geçici sivil bir hükümete teslim edilinceye kadar ülke genelinde genel grev ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, grevin yargı, mühendislik, tarım, veterinerlik, eğitim ve taşıma gibi özel ve kamudaki meslek gruplarını kapsadığı vurgulandı. Grevle birlikte Hartum'daki ulusal ordunun merkez yerleşkesi çevresinde protesto ve gösterilerin sürdürüleceğine dikkat çekildi.

Sudan'da protestoların şiddeti arttı

Sudan'da protestoların şiddeti arttı

Sudan'da protestoların şiddeti arttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Fetullahçı terörist aranıyor

23 Fetullahçı terörist aranıyor

142
S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir

S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir

34
Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

33
Amerika'dan Maduro'ya Guaido tehdidi

Amerika'dan Maduro'ya Guaido tehdidi

25
Sudan'da protestoların şiddeti arttı

Sudan'da protestoların şiddeti arttı

15
Almanya’da okulda kıyafet tartışmaları yeniden başladı

Almanya’da okulda kıyafet tartışmaları yeniden başladı

2
Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir