Sultandağı kirazında rekolte rekoru, fiyat hayal kırıklığı

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hasat heyecanı yaşanıyor. Eber Gölü'nün oluşturduğu mikro klima sayesinde yetişen ve kalitesiyle yurt dışı pazarlarında yoğun talep gören Apolyont cinsi kiraz, bu yıl verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü. Ancak rekoltedeki artışa rağmen satış fiyatlarının maliyetleri karşılamaması, üreticilerin sevincini gölgede bıraktı.

EBER GÖLÜ'NÜN MİKRO KLİMASI KALİTEYİ ARTIRIYOR

Sultandağı'nın simgesi haline gelen Apolyont cinsi kiraz, iri yapısı, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrüyle hem iç piyasada hem de Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin pazarında ilgi görüyor.

Geçen yıl bölgede etkili olan zirai don nedeniyle üretimde büyük kayıplar yaşanırken, bu sezon uygun iklim koşulları ve yağışların olumlu etkisiyle ağaçlar yüksek verim verdi. Üreticiler uzun yılların en yüksek hasatlarından birini gerçekleştirmenin hazırlığını yapıyor.

"REKOLTE REKOR AMA FİYATLAR REKOR DEĞİL"

Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç, bu yıl üretim miktarında tarihi seviyelere ulaşıldığını ancak fiyatların aynı oranda yükselmediğini söyledi.

Bölgede yaklaşık 30 bin dekarlık meyve bahçesi bulunduğunu, bunların yalnızca 600 dekarlık kısmının doludan etkilendiğini belirten Dinç, geçen yıla göre üretimde yüzde 70 ila 80 arasında artış yaşandığını ifade etti.

Önceki yıllarda 25 ila 30 bin ton arasında değişen üretimin bu sezon 55 bin tonun üzerine çıkmasının beklendiğini dile getiren Dinç, "Rekolte rekor ancak fiyatlar rekor değil." değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİCİ MALİYETLERDEN ŞİKÂYETÇİ

Kirazın bahçeden en yüksek 60 liraya alıcı bulduğunu belirten Hasan Dinç, ikinci kalite ürünlerin ise 25 ila 40 lira arasında satıldığını, organik ürünlerde fiyatın yaklaşık 45 lira seviyesinde olduğunu söyledi.

Ortalama satış fiyatının üretim maliyetlerinin oldukça gerisinde kaldığını ifade eden Dinç, özellikle işçilik giderlerinin her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

Hasat döneminde günlük işçi ücretlerinin yaklaşık 1.500 liraya ulaştığını belirten Dinç, kirazın hassas bir ürün olması nedeniyle toplama ve ayıklama işlemlerinin yüksek iş gücü gerektirdiğini, bu durumun üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Üreticilerin zarar etmemesi için kirazın kilogram fiyatının en az 150 liradan başlaması gerektiğini savundu.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HASAT BAŞLIYOR

Kiraz üreticisi Kadir Süzer ise üretimin yalnızca hasat döneminden ibaret olmadığını, yıl boyunca yoğun emek harcandığını anlattı.

Budama, ilaçlama, gübreleme, sulama ve bahçe bakım çalışmalarının aylarca sürdüğünü ifade eden Süzer, hasat döneminde ise sabah saat 05.00'te işe başladıklarını söyledi.

Öğle saatlerine kadar kiraz topladıklarını, günün geri kalan bölümünde ise ürünleri kalite sınıflarına göre ayırdıklarını belirten Süzer, altı dönümlük bahçesinde bulunan yaklaşık 250 ağaçtan bu sezon 5 ila 6 ton ürün beklediğini dile getirdi.

"ÜRETİCİNİN AYAKTA KALMASI İÇİN FİYATLAR ARTIRILMALI"

Kirazlarını kilogramı 55 ila 60 lira arasında sattığını ifade eden Süzer, mevcut fiyatların sürdürülebilir üretim için yeterli olmadığını söyledi.

Bahçelerin gelecek yıllarda da verimli kalabilmesi ve üreticilerin üretime devam edebilmesi için satış fiyatlarının en az 150 lira seviyesine ulaşması gerektiğini belirten Süzer, aksi halde artan maliyetler nedeniyle birçok üreticinin ekonomik olarak zorlanacağını dile getirdi.