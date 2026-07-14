Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu: 35 bin dekarlık tarım alanı zarar gördü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve dolu yağışı, özellikle kırsal mahallelerde büyük zarara neden oldu.

Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda ayçiçeği, karpuz ve kanola ekili tarlalar, dolunun etkisiyle zarar gördü. Bazı bölgelerde ürünlerin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtilirken çiftçiler, büyük mağduriyet yaşadı.

Şiddetli hava koşulları nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü, çok sayıda ağacın dalları kırıldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Felaketin ardından Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme çalışmalarına başladı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, ekiplerle birlikte zarar gören mahalleleri ziyaret ederek üreticilerin yaşadığı sorunları yerinde inceledi.

Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda hasar tespit çalışması yürütüldüğünü belirten Aksoy, özellikle ayçiçeği tarlalarında sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi için arazinin durumunun takip edileceğini ifade etti.

"ÇAMURLU ARAZİDE SAĞLIKLI TESPİT YAPILAMIYOR"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mehmet Aksoy, yağışın ardından zeminin aşırı ıslak olması nedeniyle bazı alanlarda incelemelerin zaman alacağını belirtti.

Aksoy, "Dün akşamdan beri İlçe Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada. Hasar tespit çalışmalarına başladık. Ancak şiddetli dolu nedeniyle çamurlu ve ıslak arazide sağlıklı tespit yapmak mümkün değil." dedi.

Zarar gören üreticilerin hem TARSİM hem de ilgili kurumlara başvurmaları gerektiğini belirten Aksoy, hazırlanan hasar raporlarının ilgili mercilere iletileceğini ve çiftçilerin zararlarının giderilmesi için destek sürecinin takip edileceğini söyledi.

"MART AYINDAN BERİ EMEK VERDİK, HEPSİ GİTTİ"

Dolu felaketinden etkilenen Ferhadanlı Mahallesi'ndeki üreticiler ise yaşadıkları büyük üzüntüyü dile getirdi.

Çiftçi Kader Filiz, aylar boyunca emek verdikleri ürünlerin kısa sürede zarar gördüğünü belirterek, "Mart ayından beri ekiyoruz, dikiyoruz, suluyoruz. Büyük emek verdik. İnşallah bize destek olurlar. Ürünlerimizin büyük bölümü gitti. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Filiz, yalnızca ekili ürünlerin değil, bahçelerdeki diğer tarımsal alanların da zarar gördüğünü belirterek üreticilerin destek beklediğini söyledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de doludan etkilenen mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Hasar gören tarım alanları ve yerleşim bölgelerinde incelemelerde bulunan Yüceer, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.